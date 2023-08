Mesmo com aprovação do piso, professores de BM decidem por greve

Barra Mansa – Mesmo depois que o desembargador Cláudio Brandão, da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, decidiu suspender a aplicação do piso nacional do magistério, os vereadores de Barra Mansa aprovaram uma mensagem do prefeito Rodrigo Drable que garante a implementação do benefício e a redução do percentual de regência de 95% para 20%. A votação foi por 15 votos a 2. A decisão do prefeito e a aprovação da mensagem pela Câmara coloca o salário dos professores de Barra Mansa entre os maiores do Estado.

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, o prefeito Rodrigo Drable disse que os professores de Barra Mansa estão sendo valorizados.

– Mesmo depois que o Tribunal de Justiça suspendeu a decisão para implementar o piso nacional, iremos garantir esse direito para os professores. Eles são fundamentais para garantir o futuro de nossa educação. Temos que agradecer os vereadores de Barra Mansa que levaram em consideração o caos financeiro em que Barra Mansa entraria caso a regência não fosse reduzida. Lembrando que os professores aposentados terão o maior percentual de aumento da história – disse o prefeito.

O DIÁRIO DO VALE fez uma projeção de que como ficará o salário dos professores após a aprovação da lei. Para quem trabalha 20hs semanais, o salário base será de R$ 2.210,28; acrescidos aos 20% de regência, o salário chegará R$ 2.652,28.

Veja as projeções:

20hs – R$ 2.210,28 + 20% de regência (R$ 442,00) = R$ 2.652,28

22hs – R$ 2.431,30 + 20% de regência (R$ 486,26) = R$ 2.917,56

40hs – R$ 4.420,55 + 20% de regência (R$ 884,11) = R$ 5.304,66

Câmara reduz percentual de regência de classe para 20%

Servidores de diversas categorias lotaram o prédio da Câmara na manhã desta sexta-feira (18), para acompanhar a sessão. Professores da rede municipal, liderados pelo Sindicato dos Professores (Sepe), ocuparam parte do plenário da Casa para pressionar e tentar evitar que os vereadores aprovassem a redução do percentual da regência.

Por outro lado, servidores de outras categorias da prefeitura, em maior número, ocuparam também o prédio da Câmara para garantir que os vereadores aprovassem a redução da regência. Segundo cálculos do governo municipal, caso a regência não fosse reduzida, as contas públicas do município entrariam em colapso e as categorias seriam afetadas com a perda de gratificações e redução de salários. Houve bate-boca entre professores contra a mensagem e servidores de outras categorias a favor da mensagem.

E mesmo diante da pressão, os vereadores reduziram a regência de classe de 95% para 20%. A decisão desagradou ao Sepe, que promete protestar e realizar manifestações, inclusive uma greve na próxima semana. No entanto, o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, garante que o salário dos profissionais da educação é o maior da região e um dos maiores do Estado.

Justiça decide pela não aplicação do piso do magistério em Barra Mansa

A Justiça decidiu pela não aplicação do piso do magistério em Barra Mansa. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (17) através de um agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Segundo a decisão, “a sentença que tenha objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”.

A decisão ainda diz que “o risco de dano processual é de difícil reparação, tendo em vista que os efeitos da decisão recorrida podem causar grave abalo nas finanças do ente público”. Portanto, optou por deferir o pedido de efeito suspensivo, até o trânsito em julgado deste agravo.

Sepe anuncia greve por tempo indeterminado

Em nota enviada ao DIÁRIO DO VALE, o departamento jurídico do Sepe BM informou que “ainda não foi intimado da suspensão da decisão que determinou a aplicação do piso salarial nacional, conforme noticiado pela imprensa”.

“Assim que formos cientificados pela Justiça, apresentaremos as medidas judiciais cabíveis, ante a regularidade da decisão que determinou o pagamento do piso de imediato.Neste agravo de instrumento do Município, vale frisar, não se discute se o piso é devido ou não, mas sim a possibilidade de sua execução antes do trânsito em julgado da sentença (isto é, antes de acabarem os recursos do Município).Em relação à redução da remuneração por conta da mudança do percentual da gratificação de regência, apresentaremos medida coletiva até a próxima semana”, disse o sindicato.

Após assembleia extraordinária da categoria, os professores definiram greve por unanimidade. A paralisação, por tempo indeterminado, começa na terça-feira (22).