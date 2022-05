Metalúrgicos rejeitam proposta apresentada como ‘final’ pela CSN

Matéria publicada em 27 de maio de 2022, 18:31 horas

Empresa havia classificado a oferta como ‘final’ e destino das negociações é incerto; judicialização levaria meses

Volta Redonda – Os metalúrgicos da CSN e da GalvaSud rejeitaram, em votação por escrutínio secreto, a proposta apresentada como final pelas empresas para o acordo coletivo da categoria. O “não”, que rejeitava a proposta, teve 4.039 votos, contra 2.385 “sim”, 10 votos em branco e quatro nulos.

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense vai informar oficialmente a empresa do resultado.

Como a empresa havia afirmado que essa proposta era a final, o destino das negociações é incerto. O caso pode ser judicializado, na forma de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, em que a maioria dos casos limita o acordo à reposição da inflação medida pelo INPC e leva vários meses até uma decisão.

Também pode haver uma tentativa de retomar as negociações, o que vai depender do poder de barganha do Sindicato dos Metalúrgicos, único interlocutor com quem a CSN admite negociar.

A oferta rejeitada pelos trabalhadores incluía aumento salarial de 12% para os trabalhadores com salários de até R$ 5.000,00 mensais e o mesmo percentual para técnicos e aqueles que estão no primeiro nível de liderança.

Para os metalúrgicos que ganham acima de R$ 5 mil, o reajuste seria de 10%. Todos os reajustes valeriam a partir do dia 1° de maio. A proposta surgiu após quase um mês sem negociações, depois que a categoria rejeitou a segunda oferta da empresa no fim de abril.

A proposta incluía ainda: – Cartão alimentação – R$ 500,00, com desconto de 5% a título de participação; Reembolso creche – R$ 652,00; Crédito extra no cartão alimentação no valor de R$ 900,00 em duas parcelas, a primeira em cinco dias úteis após a assinatura do acordo e a segunda no dia 16 de dezembro de 2022.

Ainda estava incluído um crédito extra de R$ 900,00 no cartão alimentação pelo Banco de Horas, a ser pago para os trabalhadores que registram ponto, supervisores e coordenadores, até cinco dias após a assinatura do acordo.

A proposta previa também a criação de comitês para avaliar propostas de possíveis melhorias nos serviços de saúde e alimentação, além de abono 2021 – pagamento de abono em substituição da PPR de 76% do Target, representando 1,9 salário em até cinco dias úteis após a assinatura do acordo.