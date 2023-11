Ministro de Minas e Energia conhece canteiro de obras de Angra 3 - Diário do Vale

Angra dos Reis – O ministro de Minas e Energia do Governo Federal, Alexandre Silveira, realizou uma visita técnica à Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), localizada em Angra dos Reis, nesta segunda-feira (13), com o objetivo de conhecer o canteiro de obras de Angra 3.

O ministro teve a oportunidade de entender como funciona o armazenamento seguro dos equipamentos que serão utilizados na terceira usina nuclear brasileira, além de conversar com autoridades interessadas na finalização da obra.

A visita teve início no Observatório Nuclear (ON), um espaço de visitação pública gerenciado pela Eletronuclear, finalizando em Angra 3, onde Silveira teve acesso às medidas de segurança adotadas pela empresa e outros aspectos relevantes da geração de energia nuclear no País.

“Já não há mais discussão sobre a necessidade de salvaguardarmos o planeta. O Brasil, sem dúvidas, nos próximos dez anos terá uma grande oportunidade de possuir uma economia verde. E a energia nuclear faz parte, porque além de não poluir, é fundamental para o nosso sistema, porque é uma energia firme”, pontua o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O evento contou ainda com a presença do presidente da ENBpar, Luis Fernando Paroli, do presidente da Eletrobras, Ivan de Souza Monteiro, dos deputados Julio Lopes, Max Lemos e Reimont Luiz Otoni, dos prefeitos das cidades do entorno da central nuclear, além de outras autoridades que puderam estreitar laços com a empresa e discutir a finalização de Angra 3.

“Essa visita foi fundamental, porque o ministro deixou clara a importância do empreendimento, assim como a negociação dos parlamentares. O ministro também disse que quer trazer o presidente Lula para uma visita à Angra 3, de maneira a atender os anseios das prefeituras com o apoio dos deputados federais”, finaliza o presidente da Eletronuclear, Eduardo Grand Court.