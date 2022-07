Motorista é flagrado com carro clonado na Via Dutra

Matéria publicada em 9 de julho de 2022, 09:08 horas

Volta Redonda – Agentes da Polícia Rodoviária Federal detiveram nesta sexta-feira (8), um jovem de 23 anos com um carro clonado.

A abordagem foi feita em um posto de gasolina, na altura do km 258, em Volta Redonda, onde os policiais notaram um Ford Fiesta com placa de São Gonçalo, que estava apagada. O jovem se apresentou com as chaves e disse que o carro era de um caminhoneiro, mas após ser realizada inspeção no veículo, foram encontrados seus documentos pessoais, além de ser confirmado que aquele era um veículo clonado. O original, estava licenciado em Vila Velha, Espírito Santo.

O homem foi detido e a ocorrência apresentada na 93ª Delegacia Policial de Volta Redonda.