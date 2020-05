MP pede para Justiça reconsiderar acordo de flexibilização do isolamento social em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 19:31 horas

Barra Mansa – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) encaminhou, por meio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda, no último dia 09, petição judicial solicitando que a 1ª Vara Cível de Barra Mansa reconsidere decisão que homologou acordo provisório de flexibilização do isolamento social firmado anteriormente pelo MPRJ com a gestão do município.

A mesma medida foi tomada pelo MP em Volta Redonda .

De acordo com os documentos, o acordo que autorizava o retorno de parte das atividades econômicas não essenciais na cidade foi firmado somente após a constatação de que os leitos municipais de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria destinados aos pacientes suspeitos ou com diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19) encontravam-se com capacidade de ocupação ociosa.

Porém, diante do agravamento do cenário da pandemia no Estado, especialmente na capital e na Região Metropolitana, onde os leitos hospitalares para pacientes com Covid-19 já alcançaram patamares de saturação, o governo estadual lançou mão de expediente materializado através da Deliberação CIB/RJ nº 6.159, que atrai para si a regulação dos leitos destinados a pacientes com a doença em todo o Estado, incluindo aqueles que foram criados e são geridos pelos municípios.

O estudo também adverte que devem ser considerados “não somente o número registrado de casos e óbitos, mas principalmente a tendência da epidemia em cada região do estado, a disponibilidade de leitos e equipamentos, a adequação do quadro de profissionais de saúde, bem como a adesão dos cidadãos e dos estabelecimentos comerciais e industriais a estas medidas”. A Fundação conclui, no documento, que as diversas medidas por ela indicadas para minorar os efeitos da crise, inclusive a regulação através de “centrais públicas, únicas e integradas de regulação do conjunto de leitos disponíveis (federais, estaduais, municipais e privados), não serão suficientes se não forem asseguradas ações rígidas de distanciamento social.

Petição enviada ao Juízo da 1ª Vara Cível de Barra Mansa