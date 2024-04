Munir Neto entrega Medalha Tiradentes para Neto, Faria e Arnaldo Cézar Coelho

Estado do Rio – O deputado estadual Munir Neto (PSD) concedeu a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, a Medalha Tiradentes, a cinco personalidades da região Sul Fluminense: o prefeito Antônio Francisco Neto (PP), o vice-prefeito Sebastião Faria, o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, Ronaldo Martins e o diretor-presidente da TV Rio Sul, Arnaldo Cézar Coelho receberam a homenagem, na noite desta terça-feira (9).

A cerimônia aconteceu no Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e contou com a presença dos familiares dos homenageados, do ex-deputado federal Ronaldo Cézar Coelho, de secretários municipais e políticos de toda região.

Munir, que presidiu a sessão solene, disse que se sente muito honrado em poder entregar esta honraria tão importante ao seu irmão.

“Em 1997, o ex-deputado Graciosa concedeu a Medalha Tiradentes ao meu irmão Neto, que na época se afastava da Alerj para assumir o seu primeiro mandato como prefeito de Volta Redonda. Passados quase 27 anos, eu como deputado estadual, tenho a honra de entregar essa comenda tão importante a esse prefeito que mudou a história de nossa cidade e que enche a nossa família de orgulho”, comentou o parlamentar.

O deputado comentou também a entrega das medalhas para as demais personalidades, que são de extrema importância para a Região Sul Fluminense.

“O Faria é o melhor vice-prefeito do mundo. Além de ajudar o Neto a fazer um governo maravilhoso, coordena um dos maiores hospitais públicos do Sul Fluminense e realiza um trabalho de excelência. O coronel Martins vem ajudando a zerar o índice de criminalidade da nossa cidade e o Arnaldo, através da TV Rio Sul, leva informação e entretenimento para milhares de cidadãos do sul do estado”, concluiu.