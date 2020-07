Ocupação de UTI para Covid-19 em Barra Mansa se mantém em 33%

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 21:17 horas

Barra Mansa- Há dez pacientes com Covid-19 internados no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia nesta terça-feira, dia 07. Dois estão utilizando respiradores, há quatro pacientes internados em leitos clínicos na mesma unidade de saúde. Ainda em relação aos pacientes confirmados com a doença, há três internados no Centro de Triagem e Tratamento para Covid-19, sendo que nenhum faz uso de respiradores.

Já os pacientes internados com a suspeita da doença são no total 19. Quatro pacientes estão no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia e dois utilizam respiradores. Há oito pacientes em leitos clínicos. No Centro de Triagem e Tratamento para Covid-19 há cinco pacientes internados em leitos clínicos.

Os dados foram atualizados pelo prefeito Rodrigo Drable nesta noite em transmissão ao vivo, nas redes sociais. O prefeito informou que a taxa de ocupação de leitos de CTI/UTI está em 33% com pacientes Covid-19 e a taxa de ocupação de leitos clínicos chega a 29%, já a taxa de ocupação de respiradores está em 13%.

Em relação ao aumento do número de casos confirmados, segundo o prefeito Rodrigo Drable, nesta terça-feira, está em 3,07% em comparação a segunda-feira, dia 06. O município não pode ultrapassar 5% de aumento em casos positivos da Covid-19. Caso isso aconteça, o comércio corre o risco de fechar as portas.

De acordo com o prefeito, apesar dos dados apontarem uma margem de segurança em relação as ocupações de leitos em Barra Mansa. Drable enfatizou que a população deve continuar se prevenindo com distanciamento social, uso de máscaras nas ruas, e mantendo a higienização das mãos frequentemente, para que o município possa continuar com o comércio aberto.

Dados Covid-19

Barra Mansa realizou 2.888 exames, sendo que 806 testaram positivos para Covid-19. Há 599 pessoas recuperadas da doença, 2.365 resultados foram descartados para o novo coronavírus e 37 pessoas são suspeitas e aguardam pelos resultados das analises laboratoriais. O número de óbitos pela Covid-19 se mantém em 35 casos confirmados e nove mortes estão sob investigação no município.