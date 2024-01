Ordem Pública atuará na segurança de show do cantor Naldo Benny e em jogo do Voltaço nesta quinta-feira

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) atuará na segurança do show do cantor Naldo Benny e no jogo de futebol entre Voltaço e Fluminense, no Estádio da Cidadania, ambos na noite desta quinta-feira, dia 18, em Volta Redonda. Para os dois eventos serão empenhados guardas municipais em viaturas, motocicletas, além do reboque da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). As ruas próximas ao estádio e a Praça Sávio Gama (sede da prefeitura) serão fechadas e os agentes atuarão no controle e fluidez do trânsito.

Para o jogo, com início às 21h30, a Rua 558, no bairro Jardim Paraíba (no entorno do estádio), será fechada na madrugada desta quinta-feira, a partir de 1h, para garantir a saída de emergência do Estádio da Cidadania. A liberação da via pública ocorrerá uma hora após o término da partida.

Já para a apresentação do cantor Naldo Benny, prevista para as 18h, na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, a Rua Pedro Monteiro Chaves será fechada para o trânsito a partir das 14h. A previsão de liberação é 19h, após o fim do show musical.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que além da segurança e orientação aos motoristas e ao público do show e do jogo, os agentes fiscalizarão estacionamento irregular e os ambulantes ilegais.

“Realizamos um planejamento integrado, envolvendo todas as forças de segurança do município, de modo a garantir a fluidez e a tranquilidade no entorno do Estádio da Cidadania. Utilizaremos o ônibus da Ordem Pública, que é sempre usado em apoio aos grandes eventos. O veículo, que funciona como um Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) móvel, vai captar imagens de toda a área, então as pessoas podem ficar tranquilas quanto a segurança desses eventos”, disse o secretário.

A orientação é que em caso de qualquer anormalidade durante o evento, a população deve procurar o agente de segurança mais próximo ou ligar para os telefones: 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal).