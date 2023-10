P2 prende suspeitos de tráfico em Paraty

Paraty – Uma equipe da P2 da 2ª Companhia Independente do 5º CPA da Polícia Militar foi ao Beco do Bode, no bairro Patitiba, em Paraty, para apurar informações de que estaria havendo tráfico de drogas no local. Os policiais notaram cinco pessoas em atitude suspeita e fizeram um cerco. Junto dos suspeitos foram encontrados dois telefones celulares, 61 pinos de cocaína, 258 pedras de crack, 99 papelotes de cocaína e 76 trouxinhas de maconha. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 167ª DP.