Paraty dá início às atividades do ‘Outubro Rosa’

Paraty – A Secretaria Municipal de Saúde promove neste sábado (30) um evento para dar início às atividades do ‘Outubro Rosa’ no município. O encontro, voltado para as mulheres da cidade, acontece no Areal do Pontal, das 9h às 14h, e tem o objetivo de conscientizar o público feminino sobre a prevenção do câncer de colo de útero e câncer de mama.

“Queremos alertar as mulheres do município sobre o tratamento e exames preventivos do câncer. Durante esse mês, todas as unidades terão palestras, café, colocação de DIU, exames de preventivos e alerta sobre o programa anti tabagismo”, contou Carla Lacerda, secretária de Saúde. Durante o sábado, as participantes poderão contar com uma tenda no Pontal, onde serão oferecidos os serviços de atendimentos médicos, mamografias, atividades para as crianças, parcerias com empresas de cosméticos, entre outros.

De acordo com ela, as unidades de saúde do município atendem cerca de 24 mil mulheres com todos serviços. “Temos vários atendimentos preventivos, colocação de DIU, palestra sobre os tratamentos preventivos, acompanhamento das gestantes, vacinas, entre outras atividades para as mulheres”, acrescentou.

Carla salientou ainda a importância da prevenção e detecção precoce pra a cura. “No município, as mulheres detectadas com estágios iniciais, médios e avançados de câncer são atendidas pelo programa Tratamento Fora a Domicílio (TFD) e encaminhadas pela regulação ao Onco Barra, em Volta Redonda”, explicou.