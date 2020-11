Passageira elogia gesto nobre de motorista da linha Siderlândia em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 10:03 horas

Barra Mansa – Hoje em dia a gentileza e a solidariedade das pessoas não é tão presente no cotidiano do dia a dia. Mas ontem um gesto nobre de um motorista de ônibus da linha Siderlândia chamou a atenção dos passageiros e das pessoas que estavam no ponto, em especial da passageira Cláudia Souza.

– Gostaria de parabenizar este motorista da linha Siderlândia, que mesmo em meio às dificuldades de seu trabalho, fez uma boa ação e um gesto nobríssimo ao se deparar com uma senhora com uma grande dificuldade em se locomover, pois a mesma precisava subir a calçada do ponto e não estava conseguindo. Diante dessa cena, o motorista teve a nobreza de descer e ajudou a senhora que já contava com a ajuda de outras pessoas – destacou.

Segundo a passageira Cláudia, o motorista com toda a paciência segurou a perna daquela senhora de uma forma que mais parecia que ia pegá-la no colo.

– Diante da dificuldade em colocar a senhora no ônibus, o motorista entrou novamente no veículo e chegou o ônibus bem próximo à calçada, onde novamente desceu para ajudá-la e entrar e atravessar a roleta. Parabéns motorista do ônibus 270 da linha Siderlândia, você é um exemplo de ser humano. Que com este gesto seja exemplo pra outros e que Deus lhe abençoe sempre – agradeceu a passageira Cláudia.