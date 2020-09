Patriota faz convenção nesta segunda e confirma capitão Daniel Abreu como pré-candidato a prefeito de Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de setembro de 2020, 16:26 horas

Barra Mansa- O partido Patriota marcou sua convenção para esta segunda-feira, dia 14, às 19h, no auditório do Hotel Ano Bom, em Barra Mansa. O partido adiantou que o capitão Daniel Abreu está confirmado como pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, porém o nome do pré-candidato a vice é mantido em sigilo.

O secretário geral do Patriota BM, Walmiro Fabiano Junior, disse que o partido não se aliou a nenhum outro e vem com uma chapa “puro sangue” na eleição. O secretário também disse que devido as medidas de restrição para evitar o contágio da Covid-19, a convenção partidária está limitada a participação presencial de 50 pessoas.