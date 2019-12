PM apreende adolescente com 138 pinos de cocaína em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 08:39 horas

Barra Mansa – Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (26), na Rua K1, no bairro Boa Vista, em Barra Mansa, por envolvimento com tráfico de drogas. Com ele, 138 pinos de cocaína, 03 trouxinhas de maconha, R$60,00 em espécie, além de um rádio comunicador, foram apreendidos.

Segundo a PM, a apreensão foi possível após uma denúncia anônima. Ao ser abordado, o menor foi encontrado com com o equipamento de comunicação e 15 pinos de cocaína. O restante foi encontrado na casa dele. De acordo com a PM, a mãe do adolescente foi contactada após a apreensão. O material foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa).