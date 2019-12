PM apreende farta quantidade de drogas em Vassouras e Miguel Pereira

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 12:02 horas

Revólver e munições também foram apreendidos; um homem e uma mulher foram presos

Vassouras – Policiais Militares do 10º BPM apreenderam nesta quinta-feira (26), na Rua Maria das Dores, no bairro Ipiranga, em Vassouras, 1323 pinos de cocaína, totalizando 797,80 gr; 13 tabletes de maconha, totalizando 23,40 gr; 01 revólver cal .32 e 08 munições do mesmo calibre, após uma denúncia, indicando que um homem, suspeito de envolvimento com o tráfico, estaria vendendo drogas no endereço.

Segundo o registro da ocorrência, a PM foi ao local, e, após se posicionar de maneira estratégica para observar o movimento, conseguiu encontrar o suspeito comercializando os entorpecentes. A PM informou que chegou a abordar um homem, após comprar a droga, e com ele, um tablete de maconha e a quantia de R$10,00, foram encontrados. Ele informou aos PMs que comprou a droga com o suspeito indicado na denúncia. Após receber voz de prisão, ele conseguiu fugir por uma área de mata.

De acordo com detalhes da ocorrência, os policiais foram até a casa do suspeito de comercializar a droga. Ele negou ter envolvimento com o tráfico. Segundo a PM, buscas foram feitas dentro do imóvel e todo material foi encontrado. Após o flagrante, o suspeito foi preso e encaminhado para a 95ª DP (Vassouras).

Miguel Pereira

No mesmo dia (26), policiais militares do 10º BPM, apreenderam na Rua Luís Eugênio, na Vila Selma, em Miguel Pereira, farta quantidade de sacolés de cocaína. Segundo a PM, após receber uma denúncia, indicando que uma carga de drogas seria entregue no endereço, um cerco foi montado, e, após uma abordagem, um motorista de um aplicativo informou aos policiais que estava prestando serviços para uma mulher, conhecida pela PM por ser suspeita de ter envolvimento com o tráfico. A PM informou que, após buscas no interior do veículo, diversos sacolés de pó branco, aparentando ser cocaína, foram encontrados dentro do forro do porta malas. A ocorrência foi registrada na 96ª DP (Miguel Pereira).