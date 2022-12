PM apreende mais de 3 quilos de droga no Jardim Belmonte - Diário do Vale

PM apreende mais de 3 quilos de droga no Jardim Belmonte

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 11:43 horas

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda apreenderam mais de 3 quilos de droga na manhã desta terça-feira, 13. A ação ocorreu na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Os policiais foram verificar uma informação de que estaria tendo tráfico de drogas no local.

Com a chegada dos agentes, os suspeitos fugiram para uma área de mata, deixando para trás uma bolsa de plástico que continha dois quilos de cocaína em um saco, 345 pinos de cocaína (225 gramas), um saco de maconha picada (500 gramas) e 100 tiras da mesma droga (500 gramas). Foi realizada uma busca na área mas ninguém foi encontrado.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP.