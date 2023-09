PM apreende moto adulterada em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar, apreenderam uma moto Honda CG Titan preta, sem placa e sem documentação, na tarde de segunda-feira (25), o veículo estava sendo conduzido por um jovem de 19 anos, com outro de 17 anos na garupa, pela Avenida das Amendoeiras. A dupla também não usava capacetes. Eles Desobedeceram a ordem de parada da polícia e fugiram, sendo perseguidos pela viatura, até a avenida Perimetral Norte, no bairro Cidade da Alegria, onde foram abordados pelos PMs.

A moto foi apreendida e levada, juntamente com os ocupantes, para a 89 DP para as medidas cabíveis. O onde foram autuados no ART 311CP ( adulteração de chassi) e irão responder em liberdade.