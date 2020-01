PM apreende revólver com munições em condomínio no Candelária

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 15:35 horas

Volta Redonda- A PM apreendeu na noite de terça-feira (14), 01 revólver, calibre 38, com cinco munições intactas e uma deflagrada, no Condomínio Minha Casa, Minha Vida, na Rua Mauro Francisco Torres, no bairro Candelária. Segundo a ocorrência, a PM foi chamada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), chegando ao endereço os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Os suspeitos fugiram e a PM apreendeu o material no local.