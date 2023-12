PM apreende sacola com 122 pinos de cocaína na Cidade da Alegria, em Resende

Resende – A Polícia Militar apreendeu no início da noite de domingo (03), na Rua dos Tupis, no bairro Cidade Alegria, uma sacola plástica contendo 122 pinos de cocaína.

De acordo com o apurado pela reportagem, as drogas foram abandonadas por um homem não identificado, nas proximidades do CIEP 489, que ao avistar a viatura da polícia fugiu, deixando para trás uma sacola contendo os entorpecentes.

O material foi recolhido e encaminhado para a 89ª DP, onde ficou apreendido e o caso está sendo investigado.