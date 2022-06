PM prende suposto traficante com drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 09:12 horas

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º Batalhão da PM prenderam na quarta-feira (29) um suposto traficante no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. Com ele foram encontradas 234 trouxinhas de cocaína, 183 de maconha e 105 de crack, além de um rádio comunicador. Os agentes chegaram ao criminoso após receber informações pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) sobre o tráfico de drogas na localidade conhecida como Casinhas do Bracuhy.

Ao chegar ao local, a PM se deparou com vários indivíduos correndo em diferentes pontos da comunidade. Neste momento, os agentes perceberam que um dos homens carregava uma sacola preta. Foi feito o cerco e o criminoso acabou capturado. Ele estava com um rádio transmissor preso a sua cintura, ligado na frequência utilizada pelo tráfico local. Ao verificar o conteúdo da sacola, foi encontrado uma farta quantidade de entorpecente. O homem e o material apreendido foram levados para a delegacia da cidade.

A Polícia Militar pede a ajuda da população para fazer de Angra dos Reis um lugar mais seguro, denunciando de forma anônima qualquer atividade criminosa exclusivamente ao Disque Denúncia Angra, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.