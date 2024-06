PM prende suspeito de tráfico na Boa Sorte, em BM

Barra Mansa – Uma operação da Polícia Militar no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa, prendeu um homem de 20 anos pelo crime de tráfico de drogas. A ação, realizada neste sábado (29) ocorreu após a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT2) receber informações sobre a atividade criminosa suspeito, que estaria armazenando e transportando drogas para uma boca de fumo local, a Rua Amadeu José Barroso, também conhecida como Rua Cinco.

Durante o patrulhamento, os policiais sentiram um forte odor de maconha e avistaram o suspeito em atitude suspeita próximo à casa de número 40. Ao abordá-lo, encontraram apenas um celular Motorola azul em sua posse. Informado sobre as suspeitas de que armazenava drogas em sua residência, ele negou e sugeriu que os policiais poderiam verificar sua casa.

Os policiais se dirigiram à residência jovem, onde foram recebidos por seu pai. O dono da casa permitiu a entrada dos policiais e autorizou a busca no imóvel, afirmando não compactuar com atividades ilícitas. No quarto do jovem, em cima do guarda-roupa, os policiais encontraram uma bolsa contendo 112 trouxinhas de maconha e 161 pinos de cocaína.

Após a descoberta, o suspeito admitiu que as drogas eram dele. Ele foi preso e conduzido para a 90ª Delegacia de Polícia, onde seus direitos foram lidos e ele foi autuado e preso por tráfico de drogas. O pai do jovem foi levado como testemunha e liberado após prestar depoimento.