PM prende suspeito de vender armas por aplicativo de mensagens em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 45 anos, suspeito de vender armas por aplicativo de mensagens, neste domingo (17), no Morro do Cruzeiro, em Resende. Na casa dele, foram encontrados uma espingarda e dois rifles de pressão. O suspeito e as armas foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia.

Os policiais receberam a denúncia de que o suspeito estaria vendendo as armas pelo aplicativo de mensagens, na Rua Santa Rosa. Ao averiguarem o local, os agentes encontraram uma espingarda cal 32, com dois cartuchos do mesmo calibre intactos, e dois rifles de pressão, esses com notas fiscais. O suspeito foi conduzido á delegacia, onde o caso foi registrado.