Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 19:21 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM prenderam na quinta-feira, dia 3, um homem de 30 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Agentes do Grupamento de Ações Táticas e do Serviço de Inteligência (P2) foram a Avenida Alegrete, no bairro Belmonte, em Volta Redonda, para tentar localizar o suspeito de um homicídio recente ocorrido na localidade.

O suspeito do assassinato não foi localizado. No entanto no local, os agentes receberem a denúncia contra o homem de 30 anos, que nada tinha haver como o homicídio.

Os PMs foram até a casa, no mesmo bairro, que permitiu que eles entrassem no imóvel. Na residência foi apreendido um revólver com a numeração raspada, e 100 pinos plásticos vazios. Ele foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, onde permaneceu detido, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.