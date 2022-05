Polícia Civil prende três supostos membros de facção criminosa em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 10:25 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Luiz Jorge Rodrigues, prenderam o gerente e outros dois supostos traficantes de uma facção criminosa que disputa territórios na cidade. Eles foram localizados na terça-feira (17) no Ilha Parque, em Volta Redonda.

Os agentes, através do setor de inteligência, levantaram informações e identificaram que havia considerável quantidade de drogas na casa de uma mulher que integra a quadrilha.

Ao chegar à residência, encontraram o material entorpecente, que pertencia a um traficante da região. Ela indicou o local onde o mesmo comercializava drogas e a equipe se dividiu. No ponto indicado, os investigadores encontraram um homem que estava com drogas e se apresentou como gerente do tráfico de drogas da localidade.

Em conversa com o homem, ele confessou que suas duas armas estavam em posse de outro criminoso, que atua como “vapor”. O terceiro indivíduo foi preso, e com ele foram apreendidos dois revólveres calibre 38 com munição.

O trio foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.