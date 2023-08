Prefeitura de Pinheiral abre inscrições para curso de Poda em Citrus

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER), através do convênio com a EMATER, escritório local de Piraí, está com as inscrições abertas para o curso de Poda em Citrus, que será realizado no dia 30 de agosto, quarta-feira, das 8 às 12 horas, na Estrada do Peixoto, número 230, Km-02.

Os interessados em participar, devem realizar as inscrições até o dia 29 de agosto pelos telefones (24)24311312 ou (24)981885396, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas ou pelo e-mail da Emater: [email protected]

No curso os alunos irão aprender a implantar e manejar de forma correta um pomar de citrus garantindo melhor produtividade e consequentemente um aumento de renda a partir da comercialização destes alimentos.

Dentro os conteúdos que serão abordados no curso estão à época correta para poda, poda de formação, poda de frutificação, poda de limpeza, ferramentas para poda e uso de calda bordalesa.

O secretário da pasta, Fábio Nogueira, enaltece a importância do curso para os produtores que poderão melhorar o manejo de seus pomares.

“Os participantes terão a oportunidade de se aprofundar no assunto e aprender a forma correta de manusear os pomares. As podas, quando realizadas de maneira correta são de extrema importância para a qualidade dos frutos”, destacou.