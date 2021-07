Prefeitura de Pinheiral faz live assistencial para músicos

Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 18:30 horas

Pinheiral – Na próxima segunda e terça-feira, 26 e 27 de julho, a Prefeitura Municipal de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (Semecult), irá transmitir o projeto inédito “Live Assistencial em Prol Dos Músicos de Pinheiral”. A transmissão de 2 dias será realizada de 17h às 22h através das redes sociais oficiais da prefeitura, podendo ser assistidas por meio da página do Facebook. https://www.facebook.com/PrefeituradePinheiralOficial. Na segunda-feira, as atrações serão JV MC, Gustavo Sabença, Klebeyr Barbosa, Marcos Russoni e Rondi Nunes, já na terça-feira as atrações serão Aguiar MC, Diogo Baronto, Os Velhos, Danilo Andrade e Jeferson Torres.

Com tudo produzido pela equipe da SEMECULT, o objetivo da ação é ajudar os músicos da cidade, visto, que, desde o início da pandemia esse setor foi um dos primeiros a ser afetado e provavelmente será um dos últimos a retomar as atividades como anteriormente.

No projeto o valor tem como base o auxílio emergencial para artistas pago pelo Governo Federal aos afetados pela pandemia do novo coronavírus, no valor de R$600,00, porém com descontos de impostos (16%), o que corresponde ao valor final de R$504,00 por músico (cada). Pinheiral é um grande “celeiro” de artistas que, em sua maioria, atualmente dependem de estabelecimentos como bares e restaurantes para se apresentar, sendo que, até o dia 09/05/2021 esses locais estavam com realização de música ao vivo suspensas, a fim de ser vedada a formação de aglomerações em seu interior, como observadas às regras e práticas previstas no Decreto nº 2.992, de 17 de março de 2021.

“Devido ao atual cenário em que nos encontramos, sentimos a necessidade de criar um projeto que fornecesse algum tipo de suporte aos músicos da nossa cidade. Estamos muito felizes com a realização dessa ação e convidamos a todos para assistir de casa e desfrutar do talento dos nossos artistas!”, disse Aline Gouvêa, Secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo.