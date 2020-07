Presidente do Conselho Municipal de Saúde fala sobre impasse no HSJB

Conselho aprovou implantação de sistema de OS nos hospitais, com apenas dois votos contrários, e fiscaliza sua atuação

Volta Redonda – O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Geraldo Luiz Barbosa, concedeu entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, com o seu posicionamento pessoal a respeito do impasse que envolve os médicos terceiros clínicos e a OS que atualmente administra o maior hospital público de Volta Redonda, o Hospital São João Batista. O Conselho é a maior autoridade de Saúde no município, e tudo o que é decidido nesse setor, inclusive a implantação das OS, passa por sua aprovação.

O Conselho é integrado por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, das entidades que representam os trabalhadores da saúde, e dos usuários do sistema, que são representados por diversos sindicatos, clubes de serviço e outras organizações. A lista das entidades representadas no conselho está no fim desta entrevista.

DIÁRIO DO VALE– Qual a posição do presidente do Conselho Municipal de Saúde com relação ao impasse entre os médicos terceiros clínicos e a OS que administra o HSJB?

Geraldo Luiz Barbosa – Enquanto conselheiro, fui contra esta terceirização do HSJB para ser administrado pela sistema de OS; quanto a esse impasse entre médicos e OSs, sabemos que a maioria desses profissionais foram contratos como PJ, pessoa jurídica. Neste tipo de contrato, nem nós ou outros órgãos de fiscalização atuariam, pois são contratos com normas estabelecidas entre eles; eles definem como vão trabalhar e qual o valor dos serviços prestados, sistema de turno, horário e dia da semana em que irão trabalhar, é um contrato de prestação de serviços.

O conselho atua quando os usuários estão sendo prejudicados pela falta do atendimento, e quando os funcionários são contratados com vínculo empregatício, concursados, processo seletivo ou sistema CLT. Nesses casos estamos cobrando da gestão as devidas providências e aos próprios gestores da OS, pois ela tem metas a serem cumpridas, como reza o seu contrato com a administração municipal.

Infelizmente este problema de falta de pagamento vem se repetindo continuamente. Para nós já está bem claro que esta OS não tem capacidade para gerir um hospital do porte como o HSJB. Desde o início, as metas pactuadas não vêm sendo alcançadas; mesmo antes desta pandemia, os problemas já existiam. Agora cabe aos nossos gestores municipais avaliarem se deve ou não prosseguir com esses contratos e cabe aos nossos vereadores fiscalizar se realmente a OS está cumprindo com o que foi pactuado.

DV – Que influência o Conselho Municipal de Saúde pode exercer na solução desse problema?

GLB – Estamos sempre cobrando a gestão para que esses impasses sejam solucionados, fiscalizamos o hospital, conversamos com alguns profissionais, que nos relataram vários problemas, alguns até em desvio de função, como profissionais de enfermagem.

Com a transferência de profissionais concursados que não quiseram continuar trabalhando sob a administração da OS, o quadro de profissionais ficou reduzido e a OS não realizou processo seletivo para recompor estas vacâncias. Resumindo, houve um aumento de carga de trabalho para os profissionais. Realizamos uma reunião com a direção da OS e fizemos um relatório dos problemas encontrados e repassamos para secretaria de Saúde e direção da OS.

Os problemas de falta de pagamento não estão restritos só para os médicos: na época, levantamos que o pessoal da copa, cozinha e da limpeza também estava sem pagamento.

Como disse, se estes problemas continuarem e vierem a causar problemas no atendimento de nossos pacientes, enquanto conselho iremos oferecer denúncia ao Ministério Público e ao Ministério da Saúde; inclusive, nos balancetes passados, o grupo do conselho que foi constituído para acompanhar o desempenho de metas e faturamento da OS não aprovou estes balancetes.

DV – Há uma reunião marcada entre representantes dos médicos e da OS, com a participação de uma comissão nomeada pelo prefeito Samuca Silva, na próxima terça-feira. O Conselho terá participação nesse enconto?

GLB – O nosso prefeito infelizmente não nos convidou, mas como somos um conselho independente, com total autonomia, sem subordinação ao executivo, somos um órgão colegiado, composto por usuários, trabalhadores da saúde e gestores e uma das atribuições deste conselho e a de legislar e fiscalizar, pois somos regido por uma lei federal e regulamentados por uma lei municipal, e com essa autonomia estaremos convocando as duas OS tanto a do HSJB, como a do HMMR, para que estejam na próxima reunião do conselho para que nos deem os devidos esclarecimentos destes problemas de falta de pagamento, falta de insumos e de eEPI’s para os profissionais, falta de pagamento de prestadores de serviços como o pessoal da limpeza, da copa , cozinha, que são empresas contratadas pelas OSs, e sobre as reclamações de usuários.

Não estou aqui reclamando da nova secretária, pelo contrário tem se mostrado uma pessoa bastante dedicada, buscando resolver os problemas, muito empenhada e uma pessoa que vive o SUS, que luta por ele. Estamos vendo seus esforços, mas quanto ao nosso prefeito, em todo tempo de sua administração, só esteve em uma única reunião nossa, que foi justamente no dia em que foi apresentado o projeto das OSs, que tinha sido aprovado na Câmara, mesmo nos eventos de inaugurações, o conselho participava sem ser convidado oficialmente, muitas das vezes não éramos nem citados pelo cerimonialista.

DV – A adoção de OS no HSJB – e também no Hospital do Retiro – foi submetida ao Conselho? Se sim, a CMS aprovou a administração dos hospitais pelas OS?

GLB – Na realidade, este projeto já veio aprovado pela Câmara de Vereadores e foi submetido ao conselho para avaliação, não cabendo a nós aprovarmos ou não, somente referendar. Foi uma apresentação feita numa reunião extraordinária; dos conselheiros presentes nesta época, só houve dois votos contrários: o do representante do Conselho Regional de Medicina, (Cremerj) e o do Sindicato dos Trabalhadores da Construção.

Dentro do conselho estão constituídas as comissões, que também são tripartites e que, dependendo do assunto, elaboram os pareceres e conforme estes pareceres é que são votados os temas em plenária do conselho. E só lembrando: todas as reuniões do conselho, que acontecem toda primeira quarta feira do mês, são abertas à população, e temos tribuna livre para que os usuários possam trazer suas reclamações, denúncias ou elogios.

Entidades que integram o Conselho Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

Hospital São João Batista

Ideais – Instituto de Desenvolvimento, Estudo, Ações e Implementações

Hospital Munir Rafful

UniFOA – Fundação Oswaldo Aranha

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Associação Brasileira de Enfermagem ( Aben)

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj)

Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro

Conselho Regional de Nutricionistas

Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Volta Redonda

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil

Pastoral da Criança

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI)

Sindicato dos Bancários do Sul Fluminense

Mitra Diocesana de Barra do Piraí e Volta Redonda

Federação Das Associações De Moradores (Fam)

Sindicato dos Metalúrgicos

Associação Beth Lobo

Rotary Club de Volta Redonda

Fórum Popular Saúde