PRF apreende cocaína em Nova Iguaçu

Estado do Rio – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 101 papelotes de cocaína dentro da compartimento de fusíveis do automóvel no município de Nova Iguaçu-RJ. O motorista estava sozinho e conduzia o carro em direção a cidade de Piraí-RJ. O flagrante aconteceu no início da tarde de domingo (20) na Rodovia Presidente Dutra.

Por volta de 12h, os policiais, em decorrência de fiscalizações da Operação “Palladium”, abordaram um veículo nas proximidades do km 184 da BR 116, solicitaram as documentações para análise e observaram que o motorista apresentava conversas desconexas, não informando com exatidão o motivo da viagem até a cidade do Rio de Janeiro. A equipe fez uma vistoria no interior do veículo e encontrou o entorpecente na “caixa” de fusíveis embaixo do volante.

O motorista acabou confessando que comprou a droga em Acari, bairro do Rio, por 2 mil reais e que levaria para a cidade de Piraí, interior fluminense.

A ocorrência foi encaminhada à 52ª Delegacia de Polícia Civil.