PRF recupera veículo furtado em Itatiaia

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 10:53 horas

Veículo tinha registro de furto desde o dia 17/04/10

Itatiaia – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram na tarde de sábado, 14, na altura do km 5 da BR-485, estrada do Parque Nacional de Itatiaia, um veículo, modelo GM/Corsa, com registro de furto desde o dia 17/04/10.

A recuperação do veículo aconteceu durante uma ronda, onde, os agentes, ao notarem o veículo estacionado à margem da rodovia, pararam para fiscalização, e, após consulta nos sistemas, descobriram que o veículo tinha registro de furto.

Segundo a PRF, durante a fiscalização, um homem se apresentou e informou ser o proprietário do veículo, alegando ter comprado o Corsa há alguns meses. A ocorrência foi encaminhada p/ a 99ª DP de Itatiaia.