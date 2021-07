Procon fiscaliza produtos em supermercados de Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 17:37 horas

Barra Mansa – O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) realizou nesta quinta-feira (08) a fiscalização dos supermercados do município para verificar o preço e a qualidade dos produtos. Não foi encontrada nenhuma irregularidade nos estabelecimentos fiscalizados. A ação contou com a participação do gerente do Procon-BM, Felipe Goulart, e do vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal e vereador, Eduardo Pimentel.

O gerente do Procon-BM, Felipe Goulart, frisou a importância do trabalho em conjunto com a Câmara Municipal.

-É muito importante a interação do Procon com o Poder Legislativo. Esse trabalho em conjunto serve para que, cada vez mais, os consumidores sejam melhores atendidos nos estabelecimentos – disse.

O vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara e vereador Eduardo Pimentel falou a respeito das visitas de hoje.

-Através do Procon visitamos e fiscalizamos os principais supermercados do município. Analisamos a qualidade, preços e se as ofertas estavam de acordo com o anunciado. Ficamos de olho, principalmente, se não estava ocorrendo abuso nos preços. Como membro da comissão, estou aqui para fiscalizar – afirmou .