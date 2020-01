Programa ‘Orgulho de Volta’ prevê investimentos em infraestrutura, saúde, esporte e lazer nesta semana

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 17:53 horas

Volta Redonda – O programa “Orgulho de Volta”, da Prefeitura de Volta Redonda, prevê a entrega de um investimento por dia para a população durante todo ano. A programação, que começou no dia 1º de janeiro, segue nesta semana com investimentos em infraestrutura, saúde, esporte e lazer.

Nesta terça-feira, dia 07, o prefeito Samuca Silva acompanha o início da construção de mais de três mil metros de rede de água potável ao longo da Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz com o objetivo de aumentar a oferta de água para os bairros São Luiz, São Sebastião, Califórnia, São Luiz da Barra, Fátima, União e São Francisco, beneficiando cerca de 40 mil moradores. A previsão é que a obra esteja concluída em cinco meses.

Confira a programação da semana:

Investimento: Início das obras de abastecimento de água

Data: Terça-feira (07/01)

Hora: 11h

Local: Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz

Investimento: Contenção e Revitalização da Alameda 1

Data: Quarta-feira (08/01)

Hora: 11h

Local: Rua Visconde do Rio Branco, Alameda 1, Bairro Água Limpa

Investimento: Inauguração da Unidade de Pronto Atendimento – UPINHA Odontológica Materno Infantil

Data: Quinta-feira (09/01)

Hora: 11h

Local: Eucaliptal

Investimento: Sala de ultrassonografia no Centro de Imagem Municipal

Data: Sexta-feira (10/01)

Hora: 11h

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Jardim Paraíba

Investimento: Inauguração de Quadra Poliesportiva

Data: Sábado (11/01)

Hora: 11h

Local: Rua Deolindo Miguel, s/nº, bairro Fazendinha

Investimento: Melhorias e Revitalização de Raia de Malha

Data: Domingo (12/01)

Hora: 10h

Local: Avenida Francisco Antonio Francisco com Avenida Professora Gloria Roussim Guedes, bairro Açude I