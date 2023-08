Protocolos de atendimento às vítimas de violências são discutidos em Resende

Resende – Os protocolos de atendimento às vítimas de violências foram discutidos na quarta-feira (9) em Resende durante uma reunião entre os profissionais do Serviço de Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis – VIGDANT, da prefeitura com representantes do Ministério Público, Órgãos da Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, Educação e Conselhos Municipais para debater em Resende.

O encontro, realizado no auditório do edifício da CDL abordou cuidados com grupos específicos, como crianças, adolescentes, idosos e com deficiência, além da população como um todo, que passaram pelo trauma de diversos tipos possíveis de violência.

De acordo com a superintendente de Saúde, Carolina Bittencourt, a violência é considerada uma questão de saúde pública mundial, o que torna necessária a ampliação de estratégias que interferem nesse quadro. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil esse agravo representa a terceira causa de morte entre crianças de 0 a 9 anos de idade, passando a ocupar a primeira posição na população de 10 a 49 anos, decrescendo para a sexta posição entre os idosos (60 ou mais de idade).

– É fundamental reunirmos forças para debater e alinhar os cuidados com essas pessoas que são vítimas de violência. O município trabalha também na prevenção, com campanhas educativas e outras estratégias de enfrentamento, como a viatura da patrulha Maria da Penha. Também é importante entendermos isso como uma questão de saúde pública, principalmente porque essas vítimas chegam até os serviços públicos e precisamos dar a assistência correta. O aprimoramento desse atendimento foi o tema central da reunião realizada – explicou a superintendente

A vigilância das violências é um dos temas que ganham a atenção do serviço de VIGDANT. Através dos dados compilados advindos das fichas de notificação individual e da análise de situação, a gestão municipal pode debater e criar políticas e estratégias prioritárias para o enfrentamento desse problema de saúde.

Foto: Prefeitura de Resende