PSB indica Erica Assis como vice de Pedrosa, em Pinheiral

“Acho muito importante essa construção política que o PSB está fazendo para devolvermos uma gestão democrática e participativa para a cidade de Pinheiral. A Erica reforça em nossa chapa esse compromisso com a população mais necessitada, com a transparência e a participação popular”, disse Arimathéa.

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) chancelou a escolha. “A Erica conhece bem as necessidades da população, é uma mulher do povo, participativa na comunidade e representa uma esperança de renovação para Pinheiral”, afirmou.

Pinheiral – Erica Assis foi indicada para compor a chapa de Rivalney Pedrosa (PT) na corrida pela prefeitura da cidade, em reunião do diretório municipal do partido.