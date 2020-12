Retrospectiva 2020 do Mep evidencia a conquista de novos espaços do movimento

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 13:45 horas

Volta Redonda- De acordo com o secretário geral do Movimento Ética na política (Mep), José Maria da Silva, Zezinho, o ano de 2020 foi atípico e multifacetado.

Neste período, ressalta Zezinho, o Mep recriou-se e foi capaz de ampliar horizontes de inclusão social para além das salas de aulas e debates. E com o objetivo de mostrar todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano, a equipe de TI do movimento, instituída em 2019, apresentou de forma brilhante a retrospectiva deste ano.

Segundo Zezinho, a retrospectiva, em formato PowerPoint, e elaborada por Davi Souza e Pedro Paulo Vidal, ex-alunos e conselheiros no Mep, evidencia os 4 eixos de ações do Movimento: sociopolítico, sócio educacional, sócio ambiental e o inédito setor de mídias e inovações.

Destaques

Em relação ao eixo sociopolítico, o representante do Mep lembrou que o grupo, capitaneado pelo Conselho do Movimento, realizou inéditos painéis eleitorais com candidatos, encontro com Juízes Eleitorais e campanha de apoio ao voluntariado. “O movimento também manifestou-se publicamente, por meio de notas públicas, sobre a Covid-19, a transição de governo em Volta Redonda e participou de plenárias sobre o Hospital São João Batista, bem como de outras questões sociais com a participação da DPE(Defensoria Pública Estadual), DPU(Defensoria Pública da União) e outros segmentos”, afirmou.

Já no eixo socioeducacional, Zezinho ressaltou que no início de 2020, alunos e professores foram acolhidos na ‘nova sala de aula’ totalmente remodelada e atualizada tecnologicamente, graças à doação dos professores. Sala que foi utilizada apenas nas primeiras semanas de fevereiro devido à pandemia.

– O Movimento recria-se e acolhe 120 alunos dos dois núcleos, e através de plataformas virtuais deu continuidade às aulas. Na máxima ‘Ninguém fica para trás’, o movimento acolheu e deu suporte às pessoas que procuram o Pré-vestibular Cidadão. Vale destacar que 19 ex-alunos de 2019, foram aprovados em universidades, na marca de 80% de aprovação dos que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) – declarou.

O Mep teve ainda, destacou Zezinho, um trabalho acadêmico apresentado em congresso internacional sobre experiências educacionais em tempo de pandemia na UNIVAP/SP(Universidade do Vale do Paraíba). E neste período sete novos educadores passaram a integrar o Mep.

Já na área socioambiental, a equipe socioambiental, reestruturada em 2018, ganhou novos parceiros em 2020, ampliando seu quadro de colaboradores em 50%, entre cidadãos e especialistas de diferentes áreas de conhecimento.

Segundo Zezinho, o grupo, durante a pandemia, reafirmou a proposta do Monumento Natural Pedreira da Voldac, que avançou pouco devido às mudanças de secretários de meio ambiente.

– Já nas ações ambientais, o coletivo participou de investigações científicas na região, onde realizou formação e plenárias via lives, com foco em questões dos povos tradicionais e indígenas na região, Direitos Ambientais e queimadas, estudos da geocêntricos em Volta Redonda, encontros virtuais com secretários, maior aproximação com as cooperativas de trabalhadores em resíduos, entre outras ações – destacou.

No setor de mídias e inovações, o representante do Mep, explica que o movimento graças à acolhida e colaboração de diferentes jornalistas da região, sempre teve uma boa entrada nas mídias de jornais, rádios e TVs. “Em 2020, com a criação da equipe de TI, deu um salto qualitativo com maior presença nessas mídias ao ponto de, a cada quinze dias, ter publicada uma notícia sobre o Movimento. Só nos ambientes digitais, facebook e no website, são mais de 1500 seguidores”, afirmou Zezinho.