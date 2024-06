Reunião da Comissão Intergestores Regional acontece em BM

Barra Mansa – Na manhã desta terça-feira (18), Barra Mansa sediou a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional do Médio Paraíba (CIR/MP). O encontro, realizado no Parque de Saudade, contou com a participação de secretários de Saúde e representantes dos 12 municípios que compõem o Médio Paraíba – Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda – e nesta edição contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Saúde e da Defensoria Pública.

A reunião, que acontece mensalmente, tem como objetivo discutir ações integradas para o desenvolvimento da saúde nos municípios que integram a CIR/MP. O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, fez a abertura da reunião e falou da importância dos encontros para o desenvolvimento da saúde na região.

_ Posso dizer, sem dúvidas, que o Médio Paraíba tem a melhor saúde do estado. É prazeroso fazer parte de um grupo em que os resultados aparecem. Os encontros da Comissão Intergestores Regional são oportunidades para podermos discutir as pactuações, os informes e outras pautas pertinentes à saúde dos municípios. Hoje, dentre os assuntos em discussão, nós temos a apresentação dos defensores públicos que atuam na região, do trabalho desempenhado para a redução da judicialização e a qualificação das demandas de saúde, além de temas como a vigilância em saúde, a atenção primária, entre outros – detalhou Sérgio.

Os encontros da CIR são subsidiados pelas reuniões da Câmara Técnica, composta por técnicos de cada município da região, representantes das áreas técnicas descentralizadas da Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ) e a Secretaria Executiva da CIR. Nas plenárias acontecem discussões acerca do processo de organização da rede de saúde, de protocolos de fluxo e de análise das pactuações de serviços entre os municípios da região e são encaminhadas as propostas aos membros da CIR para as definições das políticas públicas para a melhoria e qualificação da saúde na região.