Rodrigo Drable anuncia conclusão de asfalto na Rua Geraldo Ambrósio

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2020, 21:23 horas

Barra Mansa – Mantendo a promessa de asfaltar as principais vias de acesso e as ruas nas piores condições de tráfego, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou na manhã desta sexta-feira (21), a conclusão do asfalto na Rua Geraldo Ambrósio, no bairro Piteiras. De acordo com o chefe do executivo, o local estava intransitável e os moradores tinham grande dificuldade em chegar em suas residências. Outra novidade anunciada é que o serviço no São Luiz também foi concluído, na última quinta-feira, dia 20.

Rodrigo Drable disse que o asfaltamento no bairro Piteiras era um compromisso antigo, assim como em outros pontos da cidade. “Temos a plena noção que na cidade inteira há ruas com a trafegabilidade ruim e locais que precisam ser melhorados. Os acessos estão sendo feitos no bairro Cotiara e estamos com o planejamento de finalizar após o carnaval”, explicou.

O prefeito ainda falou sobre o motivo de alguns serviços terem sofrido atraso. “Infelizmente, por conta da chuva, tivemos que adiar o serviço de asfaltamento em alguns pontos. Porém, assim como no Piteiras, temos vários outros locais com projetos de asfaltamento e a gente segue trabalhando, enfrentando as dificuldades e fazendo com que as coisas efetivamente aconteçam”, completou Drable.

Outros serviços

A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana realizou nesta última quinta-feira, dia 20, diversas ações e intervenções nas vias municipais. Dentre os serviços estão a recuperação de asfaltos nos seguintes pontos: próximo a quadra no bairro Água Comprida e próximo ao posto da Polícia Militar; na Vila Nova até a Praça das Nações Unidas, no Ano Bom; e na Vila Elmira. A pasta ainda realizou um tapa buraco na Avenida Joaquim Leite, no Centro.