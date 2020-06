Samuca condiciona abertura de comércio a solução para Hospital Regional

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 21:07 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva anunciou que fecharia o comércio a partir de segunda-feira por causa da situação do Hospital Regional Zilda Arns, e informou ao DIÁRIO DO VALE que a decisão pode ser revertida, caso o governador efetive a solução.

O prefeito disse que sabe da importância de Volta Redonda caso o Hospital Regional não continue atendendo, já que pacientes Covid poderiam ser redirecionados para nossa rede. A medida de suspensão das atividades se baseia nesta responsabilidade regional e, principalmente, manter leitos disponíveis para o cidadão de Volta Redonda.

“A posição do Cismepa em pedir ao Governador uma solução reitera o pedido do prefeito para que se tenha uma solução rápida em respeito a vidas de cidadãos de toda região. Caso seja reaberta a regulação de pacientes ao Hospital Regional, voltaremos as regras da sentença judicial”, disse Samuca.