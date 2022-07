Samuca diz que é pré-candidato para ser voz da região em Brasília

Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 20:09 horas

Ex-prefeito afirma que sentiu necessidade de um deputado federal que defendesse os municípios do Médio Paraíba e do Centro-Sul fluminenses

Volta Redonda – O ex-prefeito de Volta Redonda Samuca Silva disse, em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, que lançou sua pré-candidatura a deputado federal pelo União Brasil com o objetivo de ser a voz da região em Brasília. Ele acrescentou que, no exercício do cargo de prefeito de Volta Redonda, sentiu falta de um representante da região.

— Precisei ligar para parlamentares de fora da região para conseguir algumas coisas para Volta Redonda. A estratégia de eleger deputados estaduais fez com que não fossem construídas lideranças para a Câmara dos Deputados. Por isso, decidi que vou focar na região de Itatiaia a Três Rios, englobando o Médio Paraíba e o Centro-Sul fluminenses. Como prefeito, conhecço as preocupações e as angústias do povo — afirmou.

Para ilustrar o que afirmou, Samuca disse que nenhuma obra de grande porte feita com recursos estaduais ou federais foi inaugurada na região, nos últimos anos:

— As mais recentes foram a Rodovia do Contorno, em dezembro de 2017, e o Hospital Regional Zilda Arns, que começou a funcionar em 2018. O que foi feito do Aeroporto Regional Vale do Aço? Falta alguém em Brasília para ser a voz da região e atrair, por exemplo, investimentos em Saúde. Tem gente precisando fazer tratamento no Rio — declarou.

Samuca também mencionou a possibilidade de apresentar emendas para que os municípios da região adquiram ônibus elétricos para implantarem o projeto Tarifa Comercial Zero.

Sobre o Polo Metalmecânico, Samuca afirmou que o município tem uma área em Volta Redonda que pode ser cedida ao governo estadual para a criação de um condomínio industrial. O governo do estado poderá, então, fazer as obras de infraestrutura no local.

— A essência da cidade e da região é a siderurgia e a metalurgia — temos que valorizar isso, disse.

O ex-prefeito também mencionou a recente rejeição de suas contas de 2018 e 2019:

— Estou elegível. O projeto da pré-candidatura a deputado federal veio a público pouco antes das duas rejeições, que se devem a erros administrativos. Não houve dolo — disse.