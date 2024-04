Seeduc-RJ dá início ao processo consultivo para diretores escolares

Estado do Rio – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), deu início ao processo consultivo para a indicação de diretores e diretores-adjuntos das unidades escolares. A Portaria Seeduc/Sugen que estabelece o cronograma para a realização dos processos consultivos, em acordo com a Resolução Seeduc n⁰ 6252/2024, foi divulgada nesta quinta-feira (25).

– É o exercício da democracia que vai transparecer o desejo da comunidade escolar em relação à gestão da sua unidade – disse a secretária Roberta Barreto.

Os professores interessados em se candidatar devem atender a alguns requisitos, como ser membro efetivo do magistério da Seeduc-RJ e ter exercido a regência de turma por pelo menos três anos, além de ter disponibilidade para cumprir 40 horas semanais.

Após a conclusão de todas as etapas e a homologação das chapas, a votação nas unidades escolares está programada para ocorrer entre os dias 29 e 31 de julho, com o resultado final previsto para a primeira semana de agosto.

A subsecretária de Gestão de Ensino, Joilza Rangel, destacou que o processo consultivo exigiu meses de trabalho conjunto de diversas entidades.

— Desde que assumiu a gestão, a secretária Roberta Barreto foi sensível ao tema. A construção desse documento é fruto de diálogo e respeito à categoria.

Além de servidores da Seeduc-RJ, contribuíram para a elaboração do texto final representantes dos seguintes órgãos: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; Associação dos Diretores das Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro; Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro; União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação; Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro; União dos Professores Públicos no Estado e Grupo de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.