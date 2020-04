STF mantém decisão que impede Adélio Bispo de conceder entrevistas

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 21:20 horas

Brasília – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta terça-feira (14) a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que impediu Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada contra o presidente Jair Bolsonaro, de conceder entrevistas. Adélio está preso na Penitenciária Federal em Campo Grande. A sessão foi realizada por videoconferência.

O caso chegou ao STF por meio de um recurso da Revista Veja, que pretende entrevistar Adélio desde 2018. A autorização para realização da entrevista foi negada devido ao reconhecimento de que o acusado tem transtorno mental.

Ao julgar o caso, por 3 votos a 1, os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cármen Lucia também acrescentaram que a decisão também deve ser mantida por questões processuais. Edson Fachin divergiu e votou favor da liberação da entrevista por entender que não pode ocorrer restrição ao trabalho da imprensa.

Em junho do ano passado, o juiz Bruno Savino, da 3ª Vara da Justiça Federal em Juiz de Fora (MG), absolveu Adélio Bispo pela facada. A decisão foi proferida após o processo criminal que o considerou inimputável por transtorno mental.

Conforme denúncia feita pelo MPF e aceita pela Justiça, o acusado colocou em risco o regime democrático ao tentar interferir no resultado das eleições por meio do assassinato de um dos concorrentes na disputa presidencial.

A defesa de Adélio afirma que ele agiu sozinho e que o ataque foi apenas “fruto de uma mente atormentada e possivelmente desequilibrada” por conta de um problema mental.

* As informações são da Agência Brasil