Sub-12 do Resende bate Madureira em Xerém

Xerém – As equipes de base do Resende entraram em campo neste final de semana, em partidas válidas pelo Campeonato Metropolitano.

No sábado (25), o time Sub-12, venceu o Madureira por 3×0, em partida realizada no CT do Tigres, em Xerém.

Já a equipe Sub-11, que atuou no mesmo estádio, foi derrotada por 3×0, pelos garotos do tricolor suburbano.

Os times Sub-13 e Sub-14, enfrentaram o Niterói, no Campo do Cordeiro, em São Gonçalo, em jogos que também foram válidos pelo Campeonato Metropolitano.

A equipe Sub-13, perdeu o seu jogo por 1×0 e o time Sub-14, empatou em 0x0.

Time profissional tropeça no Cariocão A2

O time profissional do Resende foi derrotado por 1×0, pelo Petrópolis, no Estádio Atílio Marioti, em Petrópolis, na, em jogo valido pela 2ª rodada da Série A2 do Campeonato Carioca.

No próximo domingo (02/06), às 15h, o Gigante do Vale, receberá a Cabofriense no Estádio do Trabalhador, em Resende, pela terceira rodada da competição.