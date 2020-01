Suspeito de atirar contra policiais é preso

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 13:56 horas

Operação da Polícia Militar contou com auxílio da Polícia Civil; suspeito de ser o chefe do tráfico no bairro também foi preso

Resende – Uma pistola cal. 9mm, com a numeração raspada, foi apreendida por policiais militares do 37º BPM, em conjunto com agentes da 89ª DP (Resende) nesta terça-feira (07), na Rua Euridice Paulino de Almeida, na comunidade Marrocos, em Resende.

A apreensão aconteceu durante uma operação, após um carro da polícia, descaracterizado, ser atingido por disparos de arma de fogo, por um homem, suspeito de trabalhar para o líder de uma facção criminosa que atua na localidade.

Após buscas, o suspeito de atirar contra a polícia foi preso, e com ele, a pistola foi encontrada. O homem, suspeito de ser o chefe do tráfico no bairro também foi preso. Eles foram encaminhados para a 89ª DP (Resende).