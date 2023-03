Suspeito de feminicídio é preso, em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de março de 2023, 08:24 horas

Barra do Piraí – Um homem foi preso na tarde deste sábado (18), suspeito de feminicídio contra sua companheira na frente de uma criança de dois anos, em Barra do Piraí. Ele estava foragido desde a manhã da última quinta-feira, 16.

O suspeito foi preso em uma ação conjunta de policiais militares do GAT da 1ª Companhia do 10º BPM, com agentes da P/2 (Serviço Reservado), Supervisão de Graduado e Policiais Civis da 88ª DP (Barra do Piraí).

O homem foi conduzido para a 88ª DP, para registro da ocorrência.