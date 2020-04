Suspeito de tráfico é preso pela PM em Resende

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 11:03 horas

Resende – Um homem, de 38 anos, foi preso por policiais do 37º BPM na tarde de sexta-feira, dia 24, na Rua José Américo Coutinho, no bairro Santo Amaro, em Resende, por suspeita de tráfico de drogas. Além da prisão, 110 pinos de cocaína e 68 sacolés de maconha com dizeres de uma facção criminosa, foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, o flagrante aconteceu após a PM receber informações sobre o movimento de tráfico na localidade. Após cerco, os agentes avistaram o suspeito entregando pinos de cocaína para um comprador. Foi dada voz de prisão ao suspeito, que desobedeceu a ordem policial, tentando fugir por um terreno. Houve perseguição e o suspeito foi alcançado.

Segundo a PM, o suspeito confessou ter envolvimento com o tráfico e entregou aos agentes, todo o material apreendido. A droga estava num terreno próximo à uma bananeira. Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado para a 89ª DP (Resende).

