Temperatura em Itatiaia

A onde de frio que atinge a região a partir desta quarta-feira, 28, está sendo comemorado por donos de pousadas de Itatiaia, que registram aumentos nas reservas, com quase 100% de ocupação para o final de semana. A gerente de uma pousada, localizada na parte baixa da estrada do Parque Nacional de Itatiaia, Daniele Matos, disse que o movimento já estava e com a queda na temperatura intensificou.

– Até esta sexta-feira ainda tenho duas vagas, mas para o fim de semana já está tudo esgotado e com 100% das reservas ocupadas. Desde 8 de julho que o movimento vem sendo bem satisfatório devido o período de férias. O mês de julho é o nosso melhor período com as acomodações sempre lotadas durante toda a semana – disse a gerente.

Outra gerente de pousada que também está comemorando a chegada da frente fria na região é Geisa Lopes, funcionária de uma pousada situada no Jardim Itatiaia, a 15 minutos da estrada do Parque Nacional de Itatiaia e a 20 minutos de Penedo.