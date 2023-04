teste de logomarcas

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 00:09 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis está apurando indícios de casos de abuso sexual na Casa Abrigo da Criança do Adolescente Roger Agnelli, responsável pelo acolhimento de menores em situação de vulnerabilidade. Os abusos teriam sido cometidos entre os próprios abrigados. Não há relatos de funcionários envolvidos nos casos.

Nesta terça-feira (18), o Poder Público municipal decretou intervenção na Casa Abrigo e exonerou a coordenação da instituição e todo o comando da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, incluindo o titular da pasta, Eduardo Sampaio, e o secretário-executivo, Heraldo França. De acordo com a prefeitura, os agentes públicos foram afastados para apuração dos fatos.

“Há relatos de graves indícios de abuso sexual entre crianças e adolescentes que residem na Casa Abrigo, com possível omissão de agentes públicos responsáveis pela guarda, cuidado e proteção”, escreveu o procurador do município, Erick Halpern, no documento encaminhado tanto à promotoria quanto à delegacia de polícia (166ª DP).

A Procuradoria Geral do Município tomou conhecimento dos casos no dia 29 de março e, imediatamente, notificou a Promotoria da Infância e Juventude e a Polícia Civil, que acompanham o caso.