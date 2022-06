Thiago Valério lança pré-candidatura a deputado estadual neste sábado

Matéria publicada em 23 de junho de 2022, 18:33 horas

Barra Mansa – O ex-vereador de Barra Mansa Thiago Valério lança neste sábado, 25, sua pré-candidatura a deputado estadual. Thiago está filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), no qual é presidente do diretório municipal. O evento será às 10 horas, no auditório do Colégio Verbo Divino, no Centro de Barra Mansa, com as presenças confirmadas do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; do pré-candidato a governador, Rodrigo Neves; do deputado federal Chico D’Angelo, e do pré-candidato a deputado federal Márcio Poncio.

Eleito vereador em 2016 com 1.358 votos, tendo um mandato combativo, decidiu concorrer a Prefeitura de Barra Mansa quatro anos depois, em 2020, e teve 15.247 votos.

— Agora em 2022, fui convidado a me filiar no PDT e encontrei uma base muito sólida de um partido que tem ideais compatíveis com os meus, de luta pela defesa da educação e das pessoas e pela transparência. É por isso que decidi vir como pré-candidato a deputado estadual, pois desejo representar as pessoas e contribuir com a minha cidade e região para que o cidadão seja o beneficiado. As pessoas estão clamando por uma representatividade que aconteça de fato — apontou.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, destacou que o partido tem procurado novos nomes para dar uma “oxigenada” nas Assembleias Legislativas. “O Thiago Valério, além de jovem, tem experiência, garra e compromisso popular”, afirmou Lupi, que esteve ao lado do pré-candidato a governador, Rodrigo Neves, em Barra Mansa, em fevereiro para a posse de Thiago Valério como presidente do PDT municipal.

Ao convidar as pessoas para participar do lançamento da sua pré-candidatura, Thiago Valério ressaltou que sua trajetória na política só foi possível porque sempre buscou caminhar junto com a população na defesa pelos direitos e na luta por melhorias. “Por isso, espero vocês neste sábado, dia 25, às 10 horas no Colégio Verbo Divino. Faço esse convite porque acredito que o político não pode perder a empatia com o problema do cidadão. Se a gente perder isso, não tem porque participarmos da política. Por isso, para mim, a participação das pessoas na construção desse projeto é muito importante”, finalizou.