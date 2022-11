Trânsito intenso na Dutra neste feriado de 15 de novembro - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de novembro de 2022, 12:12 horas

Além da volta do feriadão, muitos veículos seguem em direção a Aman onde manifestantes pro-Bolsonaro se reúnem

O movimento segue intenso na Rodovia Presidente Dutra nesta terça-feira, 15, na volta do feriado e com as manifestações que ocorrem na Aman.

A pista sentido São Paulo segue com lentidão, por conta das manifestações do dia 15 de novembro e da volta do feriado. De acordo com a PRF está havendo concentração de pessoas em frente à AMAN.

No sentido Rio, também é possível ver a movimentação, com o tráfego mais lento. A expectativa é de que passem 6.106 veículos por hora, durante o retorno dos viajantes.

As orientações são para que os motoristas redobrem a atenção com a grande fluxo de veículos e a possibilidade de chuvas fortes, conforme previsão do tempo para essa tarde.