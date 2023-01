Três homens morrem em acidente em Três Poços - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 07:41 horas

Volta Redonda – Um acidente na madrugada desta terça-feira (10), deixou três mortos e um ferido na Avenida Paulo Erlei, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Um Honda Fit de cor prata, com quatro homens perdeu o controle nas proximidades do campo de grama sintética e bateu em um muro. O impacto da batida foi muito forte.

Segundo apurado pela reportagem, dois homens chegaram a ser socorridos por ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda para o Hospital São João Batista. No entanto, um morreu no hospital e o outro está em estado grave. Os outros dois morreram no local.

No carro, a PM encontrou uma arma cal.38, cinco munições, dois sacos de cocaína, 22 pinos de cocaína, oito tambores de pedras de crack e R$ 282 em dinheiro. Os homens são suspeitos de praticar um assalto a um posto de combustível na cidade Pinheiral. Informações apontam ainda, que o veículo se trata de um clone.

A Polícia Civil iniciou as investigações. Os corpos foram removidos para ao Instituto Médico Legal. Os nomes dos homens ainda não foram revelados.

A Guarda Municipal de Volta Redonda foi acionada para auxiliar no trânsito e rebocar o veículo.

Mais informações no decorrer do dia.

Com informações adicionais do site Informa Cidade.

Imagens: Evandro de Freitas (Diário do Vale)