Uma mulher morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia do Contorno, em VR

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 12:44 horas

Entre os feridos, está uma criança de 3 anos

Volta Redonda – Uma mulher de 27 anos morreu, e ao menos duas pessoas ficaram feridas, em uma batida entre dois carros, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, na manhã desta quinta-feira (4). O acidente ocorreu na altura do condomínio Jardim Mariana, no trecho que passa pelo Água Limpa, onde um Ford Fiesta, que ia sentido a cidade, perdeu o controle e invadiu a pista contrária, atingindo um Volkswagen Gol.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher, que completaria 28 no próximo mês, morreu no local, e os feridos, um menino de 3 anos e um homem de 31 anos, foram encaminhados ao Hospital São João Batista. Segundo o hospital, a criança sofreu uma fratura na clavícula direita, já o homem, será examinado.

Após a perícia, o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.

Obras na Rodovia do Contorno

Entre novembro de 2022 e março deste ano, foram registrados mais de dez acidentes ocorridos na rodovia. Por isso, após uma série de reuniões do deputado estadual Jari de Oliveira, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) iniciou, nesta terça-feira (2), a recuperação de um dos trechos mais críticos da rodovia – o que fica entre Alphaville e o Jardim Mariana. O investimento é de cerca de R$2,7 milhões.