Uma Parceria de Sucesso

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 11:03 horas

União da SMEL com a ASFA garante a qualidade da arbitragem em quadra

Volta Redonda – A Copa Diarinho deste ano tem duração de dois meses e a cada fim de semana dezenas de partidas são disputadas nos ginásios de Volta Redonda. Para controlar a garotada com competência e disciplina, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) fechou mais uma vez uma parceria com a Associação Sul Fluminense de Arbitragem (ASFA).

Com 28 anos de fundação, a ASFA conta atualmente com 70 profissionais, que trabalham em diversas competições no Sul Fluminense. Para o presidente da associação, Adilson Rodrigues da Silva, a parceria da ASFA com a SMEL é de grande importância, pois trata-se de uma competição que é referência na região.

“A ASFA é responsável pela arbitragem da Copa Diarinho de Futsal desde a sua primeira edição. Para nós é um prazer e orgulho participar desse evento grandioso. Só temos a agradecer ao DIÁRIO DO VALE e a Secretaria de Esporte e Lazer pela confiança depositada na nossa associação”, afirmou Adilson.